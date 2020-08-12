Беларусь: народный протест и позиция силовиков

12.08.2020, 19:48, Новости дня

Во всем мире раздаются голоса осуждения действий белорусских властей по разгону мирных демонстрантов, нвыражающих несогласие с тем, что победителем на президентских выборах в стране объявили Александра Лукашенко, который бессменно правит ей вот уже 26 лет.

С заявлениями по поводу ситуации в Беларуси выступили авторитетные международные организации, лидеры и политики многих стран, в том числе США. По поводу драматических событий в этой стране выступили госсекретарь Майк Помпео, кандидат в президенты Джо Байден и американские законодатели.

Тем не менее, кровопролитие в республике остановить не удается; число задержанных растет с каждым днем. Среди протестующих уже есть несколько тяжело раненых и, по меньшей мере, один убитый. Сообщается о необоснованном применении спецсредств правоохранителями. При этом в некоторых городах, по сообщениям СМИ, подразделения ОМОН отказались разгонять манифестантов.

В этой связи часть экспертного сообщества, комментирующего поствыборную ситуацию в Беларуси, высказывает мнение, что сейчас если не все, то очень многое в этой стране зависит от позиции силовиков.

Геннадий Гудков: «В Беларуси происходит становление фашистского режима»

Оппозиционный российский политик Геннадий Гудков утверждает: от силовиков зависит далеко не все. По его убеждению, в большей степени судьба страны зависит от степени подлости и беспринципности политической власти, а также от мужества и стойкости народа.

«Лукашенко – человек, который не может быть признан не только законным правителем Беларуси, но и вообще адекватным государственным лидером, – сказал Гудков в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Он сейчас по праву заслуживает самых негативных характеристик».

Вместе с тем политик признал, что белорусские силовики сегодня втянуты в войну с собственным народом. По его мнению, это хорошо видно по творимому ими произволу.

«Они действуют за пределами закона и даже норм гуманности, – констатирует Гудков. – В этом контексте совершенно очевидно, что внимания мировых СМИ к тому, что творится в Беларуси, явно недостаточно. В некоторых известных медиа, как мы проанализировали, жесточайшие расправы в республике, где самым наглым образом попираются права человека, вообще никак не освещаются. В силу этого мировая общественность не до конца проинформирована, какими способами Лукашенко ведет войну с согражданами».

По словам Геннадия Гудкова, он хотел бы, чтобы ведущие мировые СМИ уделяли больше внимания событиям в Беларуси. По его мнению, там происходит «становление фашистского режима»: «Последствия этого болезненно затронут не только Россию, но и Европу, и весь мир. Да, я вижу осуждающие действия режима Лукашенко заявления Джо Байдена, госсекретаря США Майка Помпео и других официальных лиц. Однако, как представляется, необходимо еще и заявление американского лидера, Дональда Трампа. США обязаны четко сформулировать свою позицию по белорусскому вопросу».

С точки зрения Геннадия Гудкова, также необходимо призвать европейских политиков и парламент Евросоюза заявить о непризнании Лукашенко в качестве легитимного лидера страны: «Евросоюз и другие авторитетные международные организации должны потребовать от Лукашенко отмены результатов сфальсифицированных выборов и предложить организацию новые выборов под контролем международных наблюдателей и по международным же стандартам, допустив к процессу всех отстраненных ранее кандидатов в президенты».

Вот тогда мир и узнает, чего в действительности стоят эти 80 с лишним процентов голосов, якобы отданных за Лукашенко, резюмировал политик.

Режим Лукашенко и «тонтон-макуты»

Социальный психолог Алексей Рощин также подчеркивает опасный характер, который приобрела ситуация в Беларуси, – прежде всего для населения страны. По словам эксперта, большинство образованных и социально активных людей глубоко оскорблено происходящим.

«Но за счет того, что аппарат управления страной за долгий срок вычищен Лукашенко и на ключевые посты расставлены люди, которых он отбирал лично и которые полностью зависимы от него, режим еще держится, – пояснил Рощин в комментарии для «Голоса Америки». – Глава государства вступил в прямую конфронтацию с основной массой народа, и силовики теперь рьяно отрабатывают свой хлеб».

Возникла странная ситуация, отмечает аналитик: «Лукашенко ведет себя с соотечественниками, как представитель оккупационной страны, словно он, воспользовавшись выборами как предлогом, взял Беларусь штурмом и теперь принуждает жителей захваченной территории к покорности. Сколько времени это будет продолжаться, не понятно. По опыту латиноамериканских хунт, мы знаем, что подобного рода положение могло сохраняться там десятилетиями. А в Беларуси есть признаки существования тонтон-макутов (военизированные формирования на Гаити – В.В.), если вспомнить практику 90-х годов, когда политические противники президента исчезали без следа».