В Вологде ввели в эксплуатацию новый детсад

12.08.2020, 19:48, Новости дня

В Вологодской области за пять лет создали свыше 4,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях, во вторник в областном центре ввели в строй новый детсад, до конца 2021 года планируется построить еще восемь детсадов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«Уверенно движемся к выполнению поручения президента РФ – на 100% обеспечить местами в детских садах детей в возрасте до трех лет. За последние пять лет в дошкольных учреждениях Вологодчины создано более 4,5 тыс. дополнительных мест для малышей», – сообщил губернатор в соцсетях, передает ТАСС.

По его данным, во вторник был подписан акт на ввод нового детского сада в Вологде. Решение о строительстве было принято в прошлом году на градостроительном совете – район большой, много молодых семей, детский сад очень нужен. В нем 350 мест, зачислены 320 детей, еще 30 детей получили направления на зачисление. В учреждении откроют 16 групп. На первом этаже планируется разместить детей до трех лет, на втором и третьем этажах будут заниматься дети постарше. Есть возможности для воспитания детей с нарушением речи. В здании имеется бассейн, музыкальный и спортивный залы, комната логопеда и психолога, прогулочные и физкультурные участки – все, чтобы разносторонне развивать подрастающее поколение, сообщил губернатор.

По данным пресс-службы главы региона, детский сад стоимостью более 300 млн рублей возведен по нацпроекту «Демография». В здании имеется мобильная полифункциональная мебель, в пищеблоке – современное оборудование.

Открыть детский сад планируется в сентябре. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, согласно предписаниям Роспотребнадзора, при поступлении в детский сад измерять температуру у детей будут на верандах, в группы не будут допущены дети с признаками ОРВИ или гриппа, при плохом самочувствии ребенка изолируют – в новых учреждениях для этого есть все условия, в том числе оборудованный изолятор.

Строительство новых детских садов в Вологодской области будет продолжено. «За последние пять лет мы построили уже 20 новых дошкольных учреждений – таких масштабов не было даже в советские времена. Еще 60 детских садов капитально отремонтировали и модернизировали. На этом мы не остановимся, до 2021 года сдадим еще восемь дошкольных учреждений – четыре в Вологде, два в Череповце, а также в Череповецком и Вологодском районах», – привела пресс-служба слова губернатора. Как отмечал он ранее, строительство еще восьми детских садов позволит полностью решить проблему с очередью в дошкольные учреждения среди детей до трех лет.