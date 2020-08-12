 

В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

12.08.2020, 19:30, Новости дня

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, размер которой в этом году составляет 11 тыс. 372 рубля, сообщил Пенсионный фонд РФ (ПФР).

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 тыс. 372,5 рубля», – сообщается на сайте ПФР.

В фонде добавили, что с апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе согласия пенсионера, полученного дистанционно.

Ранее ПФР сообщил, что с 1 августа летчики получат прибавку в среднем в размере 4 тыс. 450 рублей, а сотрудники угольной промышленности – 4 тыс. 150 рублей.

Кроме того, ПФР продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией.



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