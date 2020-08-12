Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

12.08.2020, 19:30, Новости дня

У здания посольства Белоруссии в Москве несколько десятков человек выстроились в «цепь солидарности». Подобные акции проходят в среду в Минске.

Обстановка около посольства пока спокойная, за ситуацией наблюдают полицейские. Участники акции периодически хлопают в ответ на сигналы проезжающих мимо автомобилей, передает РИА «Новости».

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать мирных граждан, которые выступают на мирных митингах в Белоруссии. Мы все из Белоруссии, я там родилась и выросла и переживаю за происходящее сейчас там», – рассказала одна из участниц акции.

Напомним, подобные акции проходят в Белоруссии в среду. Так, женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Также вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска десятки человек выстроились в так называемую цепь солидарности.

Во вторник в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.