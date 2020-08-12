OAN – виноваты технологии — эксперты ВОЗ выявили у подростков недостаток физической активности

12.08.2020, 19:21, Новости дня

В своём исследовании эксперты ВОЗ изучили данные подростков из 146 стран мира и пришли к выводу, что более 80% детей слишком мало времени уделяют физической активности, что чревато ожирением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, передаёт One America News. Специалисты считают, что во многом виноваты технологии, ведущие к распространению сидячего образа жизни.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новое исследование, в котором проводится связь между увеличением числа людей с ожирением и технологиями. Подробнее о выводах специалистов расскажет корреспондент One America News Аллисия Бриттон.

Мало кто удивится, что в век технологий подростки мало занимаются физической активностью. Согласно новому исследованию под руководством Всемирной организации здравоохранения, сейчас всё больше детей в своей обычной жизни недостаточно двигаются и из-за этого сильнее рискуют заполучить ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы.

В рамках исследования специалисты изучили данные, полученные от 1,6 миллиона подростков из 146 стран в период с 2001-го по 2016 год. Эксперты обнаружили, что более 80 процентов респондентов не проводили час в день за физической активностью, как это рекомендуется. Как утверждают специалисты в сфере здравоохранения, это минимум, необходимый, чтобы ощутить на себе пользу от физической активности.

РЕГИНА ГУТХОЛЬД, эксперт ВОЗ: Если они в общей сложности каждый день посвящают 60 минут физической активности, всё это вносит свой вклад. Каждый день в течение всей недели. Это могут быть активные игры, прогулка пешком или поездка на велосипеде до школы, занятие по физкультуре — что угодно. Нужно посвятить этому 60 минут. Это рекомендация ВОЗ.

Также авторы исследования выявили существенные расхождения в активности между подростками разных полов.

РЕГИНА ГУТХОЛЬД, эксперт ВОЗ: В целом девочки оказались менее активными, чем мальчики. По нашим данным, рекомендованное время физической активности не посвящали 85 процентов девочек и 78 процентов мальчиков. Таким образом разница между активностью у детей разных полов по миру составила 7 процентов. Эта разница росла в течение рассмотренного нами периода.

Хотя такая тенденция наблюдается практически во всех странах, участвовавших в исследовании, как выяснили эксперты, наибольший разрыв между активностью у подростков разных полов наблюдается в Соединённых Штатах и Ирландии.

РЕГИНА ГУТХОЛЬД, эксперт ВОЗ: Большая часть попыток популяризации физической активности в первую очередь направлена на мальчиков. Поэтому, чтобы как-то исправить ситуацию, очень важно, чтобы страны, или сообщества, или школы разрабатывали способы привлечения и девочек-подростков.

Чиновники из ВОЗ уже давно призывают политиков принимать законы, которые стимулировали бы людей быть более подвижными. Несмотря на это, по наблюдениям специалистов, всё больше людей, напротив, приходят к сидячему образу жизни. Это, как считают эксперты, может быть связано с ростом популярности технологий.

РЕГИНА ГУТХОЛЬД, эксперт ВОЗ: Мы считаем, что некоторые страны действительно предпринимали определённые меры, чтобы повысить уровень активности населения. Но в то же время люди всё больше пользуются технологиями, что приводит к распространению сидячего образа жизни и перевешивает инициативы, направленные на рост подвижности.

Всё больше людей сейчас действительно придерживаются не слишком здорового образа жизни, но Всемирная организация здравоохранения напоминает: как минимум час физической активности в день в сочетании со здоровой диетой помогут вам существенно снизить риски опасных заболеваний — например, диабета.

Аллисия Бриттон, One America News.

Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.