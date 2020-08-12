Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

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12.08.2020, 19:08, Новости дня

Повышенный кальций в крови может свидетельствовать о развитии онкологии, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология», – передает слова Мясникова РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 1».

Врач отметил, что в первом случае этот показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр. Для рака характерны более высокие цифры.

Мясников рекомендовал при малейших подозрениях сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

«Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D», – объяснил специалист.

Ранее в РФ было разработано адресное лекарство от рака печени «Помощник», которое попадает только в клетки опухоли, за счет чего можно уменьшить вводимую дозу токсичного противоракового препарата.



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