 

Науседа написал твит на белорусском, предложил план урегулирования ситуации

12.08.2020, 17:54, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа официально предложил белорусским властям план из трех пунктов для урегулирования ситуации в Беларуси. Об этом он 12 августа написал в своем Twitter.

План выглядит так:

немедленная деэскалация ситуации. Отказ от применения силы против народа;

освобождение всех задержанных;

создание национального совета для диалога с обществом.

Твит написан на белорусском языке, Науседа также продублировал его по-английски.

Мая афіцыйная прапанова * ладзе:
Неадкладна дээскалаваць сітуацыю. Не прымяняйце сілу супраць свайго народа!
Вызваліць усіх затрыманых
Заснаваць Нацыянальную раду для дыялогу з грамадствам.

— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) August 12, 2020

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. 

С 9 августа в стране проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. 

За три дня были задержаны около 6 тыс. демонстрантов, как минимум один человек погиб, сотни получили травмы и ранения.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что она уехала из страны под давлением властей Беларуси.

Науседа заявлял, что Литва готова взять на себя роль посредника в разрешении белорусского кризиса. Он также считает, что о санкциях ЕС против Минска следует говорить “со всей серьезностью”, ведь происходящее сейчас “даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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