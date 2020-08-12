 

Литва потребовала от Белоруссии провести новые выборы

12.08.2020, 17:53, Новости дня

Белоруссии следует провести новые выборы президента, поскольку предыдущее голосование не было демократическим, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Конечно, поскольку эти [прошедшие] выборы не являются свободными, демократическими», – сообщил Линкявичюс в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос, надо ли Белоруссии проводить новые выборы, передает ТАСС.

По его словам, обсуждение возможности санкций ЕС против Минска не является шантажом.

«Просто мы хотим цивилизованного общения. <…> Люди заслужили хотя бы уважения, на наш взгляд, так что это минимум, чего мы хотим. И если кто-то думает, что нормальный диалог со своими гражданами – это что-то такое экстраординарное, то я сожалею», – сказал он.

Также в эфире «Эха Москвы» литовский министр заявлял, что кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую якобы поставили перед выбором: покинуть страну или «не очень удобными вариантами».

Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала граждан не выходить на митинги.



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