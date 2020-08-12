Макрон позвонил Путину по поводу российской вакцины от коронавируса

12.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в РФ вакцины для профилактики этого заболевания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.