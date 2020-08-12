 

Макрон позвонил Путину по поводу российской вакцины от коронавируса

12.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в РФ вакцины для профилактики этого заболевания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

07.08 / По примеру Фургала Дегтярев не согласился с необоснованной оплатой бизнес-класса хабаровским чиновникам

22.07 / Делом Ефремова займется судья, приговорившая Кокорина и Мамаева

26.06 / «Черный риелтор» в Архангельской области получил пожизненный срок

03.08 / Познер назвал идею вступления РФ в ЕС и НАТО благом

19.07 / У мира нет будущего, в котором все дороги ведут в Москву

27.06 / США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

05.08 / У берегов Калифорнии найдены останки 8 погибших морпехов

17.07 / Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

31.07 / В РФ запретили расплачиваться криптовалютой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска