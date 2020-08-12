Звезда «Интернов» пожаловался на жизнь в Лондоне

12.08.2020, 17:30, Новости дня

Известный по роли в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис продолжает раскрывать подробности своей жизни в Британии, где находится уже больше года. По словам артиста, ему приходится сильно экономить.

Так, Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.

«Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии», – рассказал актер в своем видеоблоге на YouTube.

При этом актер добавил, что довольно часто питается фастфудом, а на воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.

«Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что другая звезда «Интернов» Илья Глинников на протяжении семи лет нарушал ПДД и за последний год у актера накопил 139 неоплаченных штрафов. Позднее Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль Глинникова. Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.