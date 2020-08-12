Глава МВД Белоруссии приказал силовикам не трогать журналистов

12.08.2020, 17:30, Новости дня

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», – сообщил Караев.

Караев также призвал сотрудников СМИ не рисковать собой при освещении протестов. «Пользуясь случаем, глава МВД еще раз обращается к журналистам не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения», – написала Чемоданова в своем Telegram.

Кроме того, в МВД заявили, что задержанных журналистов в большинстве случаев отпускали без составления протокола.

«Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью», – подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

«Вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль Министра внутренних дел», – говорится в сообщении.

Между тем, глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что в Белоруссии в последние дни было задержано около 50 дурналистов.

«Около 50 сотрудников СМИ были задержаны, это все – и наши, и граждане Белоруссии, и иностранцы. Были задержаны и пострадали», – сказал он ТАСС.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.