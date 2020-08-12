Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами

12.08.2020, 17:25, Новости дня

Власти Беларуси в среду заявили, что полиция открыла огонь по протестующим в Бресте и арестовала более 1 000 человек по всей стране, в то время как Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с насильственным подавлением протестов.

В стране третий день подряд идут столкновения между силами безопасности и участниками протестов, которые начались после президентских выборов. По официальным результатам, решительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает эти результаты сфальсифицированными.

В среду на улицы снова вышли сотни протестующих. Одетые в белое женщины встали цепью у крытого продуктового рынка в Минске. Большая толпа собралась и у тюрьмы, где содержат арестованных демонстрантов.

По словам белорусского МВД, во вторник в столкновениях пострадал 51 демонстрант и 14 полицейских.

Как заявляет ведомство, в Бресте полиция пять раз стреляла боевыми патронами после того, как вооруженные металлическими прутьями протестующие проигнорировали предупредительные выстрелы в воздух. Один человек был ранен.