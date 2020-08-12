Таня Локшина: власти в Минске применяют чрезмерную силу к протестующим

12.08.2020, 16:18, Новости дня

В Минске продолжаются протесты граждан Беларуси, связанные с результатами прошедших 9 августа выборов президента страны, которые, по мнению многих, были сфальсифицированы. За происходящим в белорусской столице наблюдала директор российской программы правозащитной организации Human Rights Watch Таня Локшина, находившаяся на месте событий. Таня Локшина рассказала Русской службе «Голоса Америке» о том, что увидела своими глазами.

Данила Гальперович: Вы с вечера 10 августа видели протест в Минске воочию. Как он выглядел?

Таня Локшина: 10 августа я оставалась в центре города и видела протестные акции молодежи. Молодежи – потому что к вечеру Минск действительно превратился в «молодежный город», на улицах были, за редким исключением, люди 18-25 лет, и они самим фактом такого массового выхода на улицы выражали свой протест. Задержания, очевидно, происходили по такому же принципу: сотрудники МВД, скорее всего, предполагают, что сам факт нахождения молодых людей на улицах означает, что их нужно задерживать. Молодежь задерживали и во дворах, это было похоже на игру – через дворы на большой скорости бежит группа молодых людей из трех-пяти человек, за ними гонятся правоохранители, кого-то задерживают, кто-то убегает. Я рассказываю сейчас о том, что наблюдала сама.

В одно из мест – на Проспект победителей – толпа собиралась, стекаясь из разных мест, уже было довольно поздно, и машин уже почти не было, но эти молодые люди честно дожидались зеленого сигнала светофора. Дальше вся эта молодежь собралась на проспекте, они кричали лозунги «Жыве Беларусь!», «Уходи!» и «Свободу!», пели песню Цоя «Перемен», в этом и заключалась их протестная активность. ОМОН их начал оттеснять и достаточно жестко задерживать. По городу медленно ездили милицейские автобусы с открытыми дверями, я такого никогда раньше не видела: из этих дверей сотрудники МВД присматривались к просто идущим по улицам людям, и по каким-то своим причинам вдруг выпрыгивали из автобуса, хватали человека и затаскивали его в этот автобус. Еще по городу ездило довольно много карет «скорой помощи», но в некоторых из них были отнюдь не медики, а силовики, которые тоже выскакивали и задерживали людей. Об использовании «скорых» силовиками я получила сведения сразу из нескольких источников, вполне заслуживающих доверия.

Д.Г.: Какие средства разгона демонстрантов применял ОМОН? Сначала применение спецсредств отрицалось белорусскими властями вообще, потом стали понемногу признавать. Что вы видели сами?

Т.Л.: Очень активно использовались светошумовые гранаты, небо было в сплошных вспышках и стоял грохот, я слышала стрельбу – стреляли резиновыми пулями, которые мы потом находили. 11 августа мы с другими коллегами-правозащитниками были в районе метро «Пушкинская», где мы нашли и резиновые пули, и специфические пластмассовые канистры, которые подтверждают использование раздражающего газа. Там же мы нашли отстрелянные гильзы для «Калашникова», было видно, что это холостые патроны. Один из людей, с которыми мы поговорили, и который был в районе метро «Пушкинская» накануне вечером, сказал, что правоохранители действительно стреляли холостыми, чтобы напугать толпу. Там же, у метро «Пушкинская», мы увидели разобранные на камни бордюры, куски мостовой, пару поваленных тумб.

Д.Г.: Можно ли говорить о том, что реакция белорусских силовиков на протест стала жестче?

Т.Л.: То, что применялись светошумовые гранаты и резиновые пули – это нечто новое, во время протестов в предыдущие годы такого не было. Но произвольные задержания и жестокие избиения людей – это традиционные действия белорусских силовиков, к сожалению, уже привычные. Мы это документировали и раньше, при этом понятно, что такое совершенно недопустимо. Применение резиновых пуль и светошумовых гранат в этот раз было масштабным и совершенно необоснованным. Это опасные спецсредства, приводящие к ранениям, и в больницах десятки раненых, в том числе – в результате применения ОМОНом всего этого.

Д.Г.: Какое развитие вы видели в течение 11 августа?

Т.Л.: Днем тут люди гуляют с детьми, открыты кафе и магазины, происходит в целом нормальная жизнь, а после 7 вечера нормальная жизнь сворачивается, потому что власти ожидают продолжения протестных акций. Очевидно, что власти к протестам готовятся: очень много автозаков и грузовиков с людьми в военной форме ездит по городу, возможно, это внутренние войска или армия, ясной возможности их опознать не было.

Д.Г.: Какие выводы вы сделали из увиденного?

Т.Л.: Такого рода непропорциональное применение силы против демонстрантов должно быть прекращено. Это требование должно быть приоритетом международного сообщества. Власти выбрали беспрецедентно жесткий силовой подход. Изначально протест в Беларуси был мирным выражением альтернативной позиции. То, что начались столкновения между протестующими и полицией, явилось результатом этого силового подхода, в результате чего произошла радикализация протестной молодежи. Использование силы властями было чрезмерно, оно не укладывается ни в какие рамки, и для этого не было никаких оснований.