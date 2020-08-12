Украина запросила Беларусь об экстрадиции предполагаемых российских наемников

12.08.2020, 16:18, Новости дня

Украина обратилась к Беларуси с официальной просьбой об экстрадиции 28 предполагаемых российских наемников, задержанных белорусскими силами безопасности.

Об этом сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.

Украина подозревает этих лиц в участии в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине.

Власти Беларуси арестовали их в прошлом месяце, заявив, что они пытались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье.

Россия отвергла утверждения об использовании наемников и заявила, что указанные лица лишь проезжали через Беларусь, направляясь в другие страны.