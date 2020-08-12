Минск заявил о попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

12.08.2020, 16:16, Новости дня

Министры иностранных дел Белоруссии и Латвии Владимир Макей и Эдгар Ринкевич обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, при этом Минск сообщил о попытках внешнего вмешательства, информирует белорусский МИД.

«Коллега Макея был детально проинформирован о складывающейся в Белоруссии обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране. Ринкевич в свою очередь изложил видение латвийской стороны на происходящие процессы», – сообщили в дипведомстве Белоруссии.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы развития отношения Белоруссия – ЕС, передает РИА «Новости».

«Констатирована важность сохранения каналов коммуникации и дальнейшего поддержания диалога между Минском и Брюсселем на различных уровнях», – проинформировали в МИД Белоруссии.

Тем временем министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудил с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии необходимость «сильного европейского ответа» на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».