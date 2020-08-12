МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

12.08.2020, 16:08, Новости дня

Сообщения о пожаре на ремонтируемой в Кронштадте подлодке оказались ложными, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

«По подлодке в Кронштадте… Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные СМИ сообщил, что возгорание якобы произошло на корме подлодки. Отмечалось, что загорелась краска на субмарине.

Напомним, 12 декабря 2019 года произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.