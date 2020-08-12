 

Белорусскую биатлонистку Домрачеву раскритиковали за призыв к протестующим

12.08.2020, 15:53, Новости дня

Пользователи Instagram раскритиковали четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву после публикации поста о протестах по итогам выборов президента республики.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», – написала спортсменка в Instagram.

Этот пост вызвал критику со стороны пользователей соцсети.

«Дарья, этот пост – позор», «Для меня вы героем были, как и для всей Белоруссии, а вы нас так легко предали», «Удивительная инфантильность. Мне кажется, вам должно быть стыдно. Очень жалко вас»; «У нас нагло украли наши голоса, а вы пишите не впадать в крайности! Вы уже выбрали свою сторону, оставайтесь там, а потом спите спокойно и сладко», – написали они.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в ходе беспорядков в Белоруссии были задержаны свыше 1 тыс. человек, по факту нападения на правоохранителей возбуждено 17 уголовных дел.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Песков заявил о недопустимости силового давления на СМИ в Хабаровске

11.08 / Лукашенко хорошо подготовился к протестам. Фразы “Лукашенко – диктатор” или “ЦИК неправильно считает голоса” – это уже несколько уголовных статей

24.07 / Китайский банк спермы столкнулся с дефицитом из-за пандемии коронавируса

30.07 / К столице Беларуси стягивают военную технику – соцсети

30.07 / Один из переулков Киева назовут в честь журналиста Джонса, писавшего о Голодоморе

01.08 / Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ

10.08 / Задержанные в Минске журналисты «Дождя» вернулись в Россию

30.06 / 92% украинцев считают, что в меню кафе и ресторанов должен быть украинский язык – опрос

23.07 / Украина попросила расшифровать ей Минские соглашения

09.08 / Украина обещала не вмешиваться в американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска