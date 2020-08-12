 

В ВОЗ заявили о контактах с учеными и врачами РФ по вакцине от COVID-19

12.08.2020, 15:53, Новости дня

ВОЗ поддерживают контакты с учеными и властями РФ по вакцине от COVID-19, ожидает возможности изучить детали испытаний, следует из комментария технических экспертов организации.

В ВОЗ заявили, что поддерживают контакты «с российскими учеными и органами власти» и ожидают возможности «изучить детали испытаний», передает РИА «Новости».

Вместе с тем указывается, что ВОЗ приветствует все достижения в области разработок вакцины против COVID, «на глобальном уровне ВОЗ участвует в направлении и ускорении усилий в области научных исследований и разработок с января 2020 года».

«Любая безопасная и эффективная пандемическая вакцина станет глобальным общественным благом, и ВОЗ призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», – ответили в организации.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Также стали известны побочные эффекты российской вакцины от коронавируса.



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