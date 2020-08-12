Вооруженный мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора

12.08.2020, 15:53, Новости дня

Вооруженный ножом мужчина, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора. Злоумышленника задержали, передают местные СМИ.

Мужчина попал внутрь Дуомо, прорвавшись через проверку на входе. Около алтаря он подошел к одному из сотрудников охраны и начал угрожать ему ножом, требуя, чтобы тот встал на колени, передает РИА «Новости».

Полицейские вступили с мигрантом в переговоры и сумели его отвлечь, а затем скрутили его. Отмечается, что инцидент с захватом и задержанием продлился несколько минут.

Мотивы нападавшего неясны, мужчина находится в помещении спецподразделения МВД Digos, его дело проверяют антитеррористические подразделения прокуратуры и полиции.

Ранее полиция задержала во французском Гавре мужчину, захватившего в отделении банка шесть человек.