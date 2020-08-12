 

Суд освободил по УДО экс-сотрудника ФСБ, который дал показания на коллег

12.08.2020, 15:48, Новости дня

Московский суд освободил условно-досрочно осужденного на 4,5 года колонии экс-сотрудника управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (управление «К») службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Михаила Горбатова.

«Суд удовлетворил ходатайство об УДО Горбатова», – передает ТАССсообщение суда.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что главное военное следственное управление СК проводит расследование уголовного дела о мошенничестве, в качестве одного из обвиняемых в нем значится полковник ФСБ Михаил Горбатов, ранее руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента.

Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.

Напомним, в конце июля Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего начальника департамента администрации президента России, полковника ФСБ Михаила Горбатова и отправил его в колонию на четыре с половиной года.



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