Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах

12.08.2020, 15:48, Новости дня

Сын актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Никита рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины.

«У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма», – рассказал младший Ефремов в интервью видеосервису Start в Instagram.

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Публикация от Видеосервис START (@start.ru) 11 Авг 2020 в 10:01 PDT

Он также отметил, что тогда переселился в другой номер и сразу позвонил маме.

Актер признался, что после случившегося у него появилось много страхов, в том числе связанных с общественным осуждением.

Напомним, сын Ефремова выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца. «Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», – добавил сын артиста.