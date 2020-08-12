Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
12.08.2020, 15:48, Новости дня
Сын актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Никита рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины.
«У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма», – рассказал младший Ефремов в интервью видеосервису Start в Instagram.
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Он также отметил, что тогда переселился в другой номер и сразу позвонил маме.
Актер признался, что после случившегося у него появилось много страхов, в том числе связанных с общественным осуждением.
Напомним, сын Ефремова выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца. «Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», – добавил сын артиста.
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