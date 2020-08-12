 

В Белоруссии заявили о «множестве фактов» причастности штаба Бабарико к беспорядкам

12.08.2020, 15:30, Новости дня

Белорусские правоохранители установили причастность представителей штаба бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к массовым беспорядкам в стране, сообщают республиканские СМИ.

Установлено «множество фактов», подтверждающих причастность представителей штаба к организации, координации и финансированию массовых беспорядков в стране, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

С 9 августа в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». 2 июля ему предъявили обвинения.



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