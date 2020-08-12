 

Германия назвала Россию важным партнером в урегулировании мировых конфликтов

12.08.2020, 15:10, Новости дня

Глава германской дипломатии подчеркнул глобальную роль России, прибыв в Москву для переговоров по широкому кругу вопросов, включая раздражители, обостряющие отношения между двумя странами.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Россию важным партнером в урегулировании «многих конфликтов и кризисов в мире». «Важно, чтобы мы успешно общались на двусторонней основе», – заявил он после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Маас отметил, что у Берлина и Москвы также должна быть возможность обсуждать вопросы, которые напрямую затрагивают их обоих, например, выдвинутые в Германии обвинения гражданина России в убийстве гражданина Грузии в Берлине год назад.

Германская прокуратура обвинила россиянина в убийстве Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии чеченской национальности, который воевал против российских войск в Чечне. Прокуроры заявили, что подозреваемый действовал по приказу российских властей.

«Важно, чтобы мы разговаривали открыто там, где это необходимо. Именно так мы поступали в прошлом», – сказал Маас.



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