 

Чехия призвала ЕС отреагировать на беспорядки в Белоруссии

12.08.2020, 15:08, Новости дня

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что «шокирован» массовыми протестами в Белоруссии, переросшими в столкновения с милицией, и призвал Евросоюз отреагировать на происходящее санкциями.

«Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе», – сказал политик по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, передает ТАСС. 

Бабиш призвал Евросоюз принять ограничительные меры против белорусских властей.

Ранее Бабиш осудил применение сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии силы в отношении участников акции протеста в Минске. 

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.



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