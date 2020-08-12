Помпео заявил о праве белорусов на свободу и демократию

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12.08.2020, 14:53, Новости дня

Граждане Белоруссии хотят свободы и демократии, они их заслужили, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после окончания переговоров в Праге с премьером Чехии Андреем Бабишем.

«Мы видим, что происходит в Белоруссии, сомневаемся в справедливости итогов (президентских) выборов в этой стране. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».  



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