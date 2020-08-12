 

МИД Украины отказался давать оценку результатам выборов в Белоруссии

12.08.2020, 14:53, Новости дня

Украинская сторона пока воздержится от оценки результатов президентских выборов в Белоруссии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии», – сказал он в эфире радиостанции «Новое время».

Также Кулеба отметил, что пока Украина только дала «оценку событиям последних дней в Белоруссии». 

«Мы осуждаем насилие, призываем освободить задержанных, призываем власти к диалогу с обществом», – сказал он.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



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