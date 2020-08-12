Обнаружена связь между развитием рака и ожирением

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12.08.2020, 14:25, Новости дня

Международная команда ученых обнаружила прямую связь между развитием рака и ожирением. Во время нового исследования специалисты решили выяснить, почему люди, которые страдают от избыточного веса, подвержены онкологии чаще других.

Обнаружилось, что во время ожирения объем почек, печени и поджелудочной железы увеличивается. Количество клеток также возрастает, а это значительно увеличивает риск возникновения онкологического заболевания. Специалисты предполагают, что с размером органов у людей с лишним весом связано развитие мутаций.

Эксперты выяснили, что количество клеток и частота их деления влияет на появление опухолей. Шансы развития онкологического заболевания у людей с увеличенными органами гораздо выше.



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