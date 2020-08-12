 

Асад поздравил Лукашенко с победой на выборах

12.08.2020, 14:16, Новости дня

Сирийский лидер Башар Асад поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах.

«С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного нам народа», – цитирует БелТА Асада.

Также он отметил, что победа и переизбрание Лукашенко на новый президентский срок предоставляет правительствам двух стран новые возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах. 

Ранее Лукашенко поздравил президент РФ Владимир Путин, заявив, что рассчитывает на развитие государственной деятельности Белоруссии с дальнейшим развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.



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