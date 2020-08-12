Шойгу анонсировал строительство суворовского училища в Иркутске

12.08.2020, 14:16, Новости дня

Минобороны по поручению президента Владимира Путина построит в Иркутске суворовское военное училище, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр рассказал, что по поводу строительства учебного заведения к президенту обратился временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. «Мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем», – передает слова Шойгу «Российская газета».

Министр обороны предложил Кобзеву определиться с местом, где будет находиться училище. Кроме того, Шойгу поручил решить вопрос с подключением к инфраструктуре города.

Контроль за строительством училища поручен командующему войсками Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину.

Министр рассказал, что у Минобороны есть большой опыт быстрого строительства таких объектов. Так, на строительство суворовских училищ уходило от четырех до девяти месяцев. Шойгу предложил губернатору, возвести училище примерно в такие же сроки.

Напомним, Путин ранее заявил, что поручит Минобороны проработать вопрос создания суворовского военного училища на базе объектов ликвидированного 11 лет назад Иркутского авиационно-инженерного училища.