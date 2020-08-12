 

Украина вышла из трех соглашений СНГ

12.08.2020, 14:08, Новости дня

Правительство Украины приняло решение выйти еще из трех соглашений, подписанных в рамках СНГ.

В частности, прекращено действие соглашений о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ, передает ТАСС. 

Соглашение о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств СНГ было подписано в Москве в ноябре 1995 года. 

В свою очередь соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ вступило в силу для Украины 18 февраля 1997 года. Документ о сотрудничестве в области культуры был подписан в мае 1992 года в Ташкенте.

Ранее Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ, а также прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией.

До этого украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.



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