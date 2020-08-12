Поезд сошел с рельсов и загорелся в Шотландии

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12.08.2020, 14:08, Новости дня

Около города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся, сообщила транспортная полиция Великобритании. Не уточняется, был ли состав грузовым или пассажирским.

По данным BBC, сведений о пострадавших нет. На месте ЧП находятся десятки полицейских и пожарных машин, бригады медиков и спасательный вертолет. Виден густой дым. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала случившееся «крайне серьезным инцидентом», передает РИА «Новости».

«В настоящий момент мы работаем на месте инцидента, произошедшего на железнодорожной ветке в районе Стоунхейвена в Абердиншире, где с рельсов сошел поезд. Сотрудники полиции были вызваны на место происшествия в 09.43 (11.43 мск) и находятся там вместе с медиками и пожарными», – говорится в сообщении британской транспортной полиции.

Причиной инцидента, по информации издания The Sun, могли привести проливные дожди и подтопления, наблюдавшиеся в последние дни на северо-востоке Шотландии.

Ранее электровоз и несколько вагонов поезда, движущегося из Страсбурга в Париж, сошли с рельсов, в результате инцидента пострадали более 20 человек.



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