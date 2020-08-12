Французская газета вышла в свет с фото Путина в костюме Бонда на обложке

12.08.2020, 14:08, Новости дня

Свежий номер французской газеты Liberation вышел в свет с изображением президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда на первой полосе.

Вместо пистолета в руках у главы государства шприц с российской вакциной от коронавируса. Заголовок гласит: «Завтра не умрет никогда», так называется один из фильмов бондианы.

Российской разработке и ситуации с эпидемией во Франции посвящены начальные четыре полосы Liberation.

Во вторник Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин также сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Уже получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

В то же время несколько стран прохладно восприняли эту новость. Так, главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления РФ о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал критические высказывания безосновательными и предположил, что дело в конкуренции.