В Белом доме настаивают, что США опережают Россию с вакциной от COVID-19

12.08.2020, 14:06, Новости дня

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй с пренебрежением отнеслась к сообщениям о появлении российской вакцины от коронавируса, заявив, что США придерживаются более высоких стандартов безопасности и имеют больше шансов на успех.

«Американские стандарты гораздо строже», –заявила Конуэй в интервью Fox News.

«Насколько я поняла из российского объявления, они даже близко не подошли к той ситуации, в которой находимся мы, – продолжила она. – У нас есть шесть кандидатных вакцин, которые проходят третью фазу клинических испытаний. Русские, судя по всему, до этого не дошли».