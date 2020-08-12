Минспорт выделил ВФЛА деньги на погашение долга перед World Athletics

12.08.2020, 13:53, Новости дня

Министерство спорта приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), информирует пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics. Одним из приоритетов деятельности Минспорта РФ является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что субсидия выделена не только на погашение долга, но и на развитие легкой атлетики в целом и на подготовку спортивного резерва.

Ранее российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом.

Глава Минспорта Олег Матыцин допустил возможность того, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) исключат из World Athletics. О последствиях исключения ВФЛА из World Athletics газете ВЗГЛЯД рассказала заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.