В Москве сообщили о «минировании» самолетов и судов

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12.08.2020, 13:48, Новости дня

В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке, в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Анонимное сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке аэропорта Шереметьево поступило на почту Зеленоградского суда», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, специалисты оперативных служб проверяют эти сведения.

На почту Черемушкинского районного суда пришло сообщение о «минировании» всех воздушных судов в Домодедово, отметил он.

Несколько сотен людей эвакуировали из восьми московских судов из-за сообщений о «минировании», сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

«Сообщения о минировании поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из некоторых проводится эвакуация», – пояснили в суде.

Ранее в среду сообщалось о «минировании» аэропорта Хабаровска.

28 июля аноним сообщил о «минировании» более 20 больниц и других административных зданий в Москве.



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