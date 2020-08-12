На доплаты классным руководителям выделили 25 млрд рублей

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12.08.2020, 13:30, Новости дня

Почти 25 млрд рублей в этом году будет направлено на доплаты классным руководителям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С этого учебного года правительством вводится специальная выплата в пять тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах. Это непростая ответственная ежедневная работа с детьми, она требует особой поддержки. При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Он отметил, что в марте в бюджете были предусмотрены необходимые средства на 2020 год.

«Но с первого сентября таких педагогов во многих регионах станет больше, и они должны получить положенные им средства, поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим их между регионами. Таким образом, на доплаты классным руководителям в текущем году направим почти 25 млрд рублей», – сказал премьер.

Он добавил, что правительство РФ выделит из федерального бюджета 5 млрд рублей на закупку не менее 2,1 тыс. новых школьных автобусов.

«Правительство продолжает помогать регионам обновлять парк школьных автобусов, чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, это особенно важно для ребят из сельской местности и отдаленных районов. Сегодня выделим 5 млрд рублей за счет федеральных средств, будет закуплено не менее 2,1 тыс. новых школьных автобусов. Они поступят в регионы уже в этом учебном году», – сказал Мишустин заседании правительства в четверг.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Путин указал, что «ближе всего к ученикам – их классные руководители». Он подчеркнул, что такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она требует особой подготовки наставников и их особой поддержки.



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