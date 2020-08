Боррель созвал внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения выборов в Беларуси

12.08.2020, 12:18, Новости дня

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения, в частности, ситуации в Беларуси. Об этом он написал в Twitter 12 августа.

По его словам, заседание состоится 14 августа.

“Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в Восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане”, – заявил Боррель.

Спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано уточнил в Twitter, что заседание пройдет в режиме видеоконференции.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.