Компания Geely сертифицировала в РФ новый кроссовер Geely Tugella

12.08.2020, 12:10, Новости дня

Китайская марка Geely сертифицировала на территории РФ новый купеобразный кроссовер под названием Geely FY11.

В свою очередь, автомобиль выполнен на проверенной платформе CMA, задействованной в электрокарах Volvo XC40 и Polestar 2. Вместе с тем для российского рынка новинка получила 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 199 и 237 л.с. мощности в разных комплектациях. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Покупатели смогут выбрать кроссовер с передним или полным приводом.

В салоне применили продвинутый мультимедийный комплекс, качественные материалы отделки, а также систему контроля давления в шинах. Старт продаж на российском рынке состоится уже до конца нынешнего года.