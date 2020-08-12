Стало известно состояние певицы Легкоступовой после операции

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12.08.2020, 11:30, Новости дня

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова находится в больнице после перенесенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказал представитель певицы.

«Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому. Пока непонятно, что произошло, полиция разбирается в этом деле. Ничего не могу сказать», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Ранее сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими. 



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