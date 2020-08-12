 

Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

12.08.2020, 10:53, Новости дня

Грузия не намерена закрывать сухопутную границу с Россией из-за заболевания коронавирусом семи представителей пограничной полиции, которые несли службу на КПП в Дарьяльском ущелье на границе с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил в среду, что риска введения ограничений в этом направлении нет.

«Эпидемиологическая обстановка там, в том числе на КПСС «Верхний Ларс» (граница с РФ), полностью подконтрольна», – сказал он.

Накануне коронавирус выявили у 11 сотрудников МВД Грузии, в том числе семи представителей пограничной полиции на КПП в Дарьяльском ущелье на границе с Россией.

Сухопутные границы Грузии закрыты из-за пандемии. Граждане РФ допускаются в страну если они имеют также грузинское гражданство. Также разрешается въезд граждан РФ – членов семей граждан Грузии, въезжающих в страну.

В Грузии 1 тыс. 278 человек заболело коронавирусом, 1 тыс. 58 вылечилось, 17 скончалось.

Ранее сообщалось, что на популярном грузинском горном курорте Местиа в Сванети были введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса – здесь за сутки инфицировались 17 человек.



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