 

Намибия отвергла 10 млн евро от Германии за «раны» колонизации

12.08.2020, 10:30, Новости дня

Берлин на переговорах по проработке колониального прошлого согласился выплатить Намибии 10 млн евро компенсации, однако президент Намибии Хаге Гейнгоб назвал предложение по-прежнему «неприемлемым».

Как пишет газета The Namibian со ссылкой на советника президента Альфредо Хенгари, правительство Германии согласилось принести намибийскому правительству, народу и затронутым общинам свои «безусловные извинения». Однако Германия отказывается использовать при этом термин «репарации» и хотела бы говорить о «залечивании ран» колониального прошлого. Такие действия кажутся делегации Намибии недостаточными, передает Deutsche Welle.

Сам Гейнгоб написал в Twitter, что считает необходимым продолжит переговоры. «Мы сохраняем последовательность в выполнении этой ключевой миссии», – сообщил президент Намибии.

Германская империя владела нынешней Намибией как колонией под названием Колония Юго-Западная Африка с 1884 по 1915 годы. Немецкие колониальные войска жестоко подавили два восстания местных племен, начавшихся в 1904 году. Во время восстания племени гереро были убиты 65 тыс. человек – все племя насчитывало около 80 тысяч. Во время восстания племени нама были убиты 10 тыс. человек – все племя насчитывало около 20 тысяч. Представители этих групп населения Намибии требовали от Германии извинений и финансовых компенсаций.

В 2016 году правительству африканской страны удалось добиться официального признания Германией геноцида, однако Берлин отказался выплачивать какие-либо компенсации, ссылаясь на то, что с 1990 года он направил сотни миллионов долларов в качестве помощи развитию Намибии. В 2017 году представители народностей нама и герреро подали иски в международные судебные инстанции, чтобы добиться от ФРГ выплат потомкам пострадавших от геноцида.



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