Европейской части РФ предсказали арктическое вторжение

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12.08.2020, 10:30, Новости дня

Москве снег не грозит, смешанные осадки могут наблюдаться лишь на побережье Баренцева моря, при этом европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в центральной части РФ из-за похолодания дожди могут переходить в снег.

«Действительно, в Европейской части РФ набирает силу арктическое вторжение. Существенно понизится температура, уже сегодня понижение будет ощущаться в Москве, температура не превысит плюс 16-18 градусов… Осадки смешанной фазы в течение непродолжительного времени могут наблюдаться лишь на побережье островах Баренцево моря, а не в континентальной части. Москве однозначно снег не грозит», – передает РИА «Новости» слова Волосюк.

Синоптик добавила, что похолодание придет в Москву с северо-запада и захватит также южные регионы страны. Везде температурный режим окажется на 3-5 градусов ниже нормы, такие показатели свойственны для первой декады сентября.

«Если говорить об осадках, то похолодание, действительно, сопровождается дождями, но снега мы не ждем», – заключила метеоролог.

Напомним, ранее в среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.



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