Суд арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

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12.08.2020, 10:08, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.

«Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщил источник ТАСС.

Блогер Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.

Постановление о заключении Пыжа под стражу вынесено 6 августа. Срок заключения в суде не уточнили, но, согласно закону, он не может превышать двух месяцев.

Дело содержит гриф «секретно», поэтому публикация его материалов запрещена. Блогеру вменяется ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет.



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