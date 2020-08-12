 

Пассажиров без масок и перчаток оштрафовали почти на 240 млн рублей в Москве

12.08.2020, 9:53, Новости дня

Более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей выписали пассажирам общественного транспорта Москвы из-за отсутствия масок и перчаток, сообщил замруководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Иванов напомнил, что «три месяца назад в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток», который до сих пор действует на транспорте. За нарушение требований предусмотрен штраф 5 тыс. рублей, передает ТАСС.

«За время действия режима мы проверили более 220 тыс. транспортных средств и выписали более 47 тыс. постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток», – добавил он.

Ранее сообщалось, что московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима.



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