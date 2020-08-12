 

ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков в Ивановской области

12.08.2020, 9:48, Новости дня

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области для продажи наркотиков через интернет, на подпольном наркопроизводстве трудились насильно удерживаемые иностранцы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Ивановской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет», – передает ТАСС сообщение ЦОС. По предварительным оценкам, производственные мощности нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств.

В нарколаборатории, трех складских помещениях и тайниках изъято 34,8 кг наркотического средства мефедрон, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, а также 10 единиц огнестрельного оружия, 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы.

«В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы», – отметили в ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены активные участники ОПГ, а также роль каждого из них в незаконных операциях. Следственными подразделениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»).

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») и ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК РФ. Участники преступной группы заключены под стражу.

Напомним, в июне ФСБ задержала членов группировки за сбыт 34,7 кг кокаина.



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