В Украине зафиксировано 1433 новых случая COVID-19 за сутки, что близко к антирекорду

12.08.2020, 9:00, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек, это на 275 больше, чем накануне, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Только два дня (7-го и 8 августа) фиксировалась более высокая суточная заболеваемость. Антирекорд составляет 1489 случаев.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов (19 – за последние сутки), выздоровело 45 686 человек (+752). Продолжают болеть 36 892 украинца.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3043;

Волынская область – 4423;

Днепропетровская область – 1602;

Донецкая область – 1011;

Житомирская область – 2215;

Закарпатская область – 5875;

Запорожская область – 959;

Ивано-Франковская область – 5946;

Киев – 9869;

Киевская область – 4307;

Кировоградская область – 728;

Луганская область – 160;

Львовская область – 11 308;

Николаевская область – 744;

Одесская область – 4458;

Полтавская область – 514;

Ровенская область – 7114;

Сумская область – 716;

Тернопольская область – 3413;

Харьковская область – 5169;

Херсонская область – 276;

Хмельницкая область – 1413;

Черкасская область – 1049;

Черновицкая область – 6980;

Черниговская область – 1080.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (182) и во Львовской области (166), меньше всего – в Кировоградской и Луганской областях (по три случая).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.