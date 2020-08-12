В Украине зафиксировано 1433 новых случая COVID-19 за сутки, что близко к антирекорду
12.08.2020, 9:00, Новости дня
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек, это на 275 больше, чем накануне, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Только два дня (7-го и 8 августа) фиксировалась более высокая суточная заболеваемость. Антирекорд составляет 1489 случаев.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов (19 – за последние сутки), выздоровело 45 686 человек (+752). Продолжают болеть 36 892 украинца.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 3043;
Волынская область – 4423;
Днепропетровская область – 1602;
Донецкая область – 1011;
Житомирская область – 2215;
Закарпатская область – 5875;
Запорожская область – 959;
Ивано-Франковская область – 5946;
Киев – 9869;
Киевская область – 4307;
Кировоградская область – 728;
Луганская область – 160;
Львовская область – 11 308;
Николаевская область – 744;
Одесская область – 4458;
Полтавская область – 514;
Ровенская область – 7114;
Сумская область – 716;
Тернопольская область – 3413;
Харьковская область – 5169;
Херсонская область – 276;
Хмельницкая область – 1413;
Черкасская область – 1049;
Черновицкая область – 6980;
Черниговская область – 1080.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (182) и во Львовской области (166), меньше всего – в Кировоградской и Луганской областях (по три случая).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.
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