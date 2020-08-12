 

В Сингапуре начались испытания созданной с участием США вакцины от COVID-19

12.08.2020, 8:30, Новости дня

В Сингапуре начались испытания на первой группе добровольцев вакцины от COVID-19, которая была разработана специалистами медицинского факультета университета Duke-NUS и американской фармацевтической компании Arcturus Therapeutics.

Газета Straits Times сообщает, что вакцина, названная Lunar-Cov19, пройдет первую фазу испытаний на ста гражданах Сингапура в возрасте от 21 до 55 лет, которым будет введена только одна доза вакцины, передает РИА «Новости».

Сто добровольцев были отобраны из 250 человек, изъявивших желание участвовать в тестах.

По словам президента компании Arcturus Джозефа Пейна, доклинические тесты показали, что вакцина может быть использована в очень небольших дозах, как разовая инъекция, что облегчит ее массовое производство и применение.

Тесты первой фазы продолжатся до октября. Lunar-Cov19 представляет собой вакцину на основе РНК.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

При этом главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что сомневается по поводу заявления РФ о наличии вакцины, готовой к использованию.



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