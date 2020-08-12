Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на приговор

12.08.2020, 8:16, Новости дня

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, сообщил адвокат Александр Почуев.

Почуев заявил, что «состояние здоровья – это «аргумент, учитывающийся при назначении наказания». По его словам, «существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», передает «Вечерняя Москва».

При этом наличие болезни не гарантирует отсутствие наказания – его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Возможно, рассмотрение дела Ефремова затянется из-за того, что артист не сможет участвовать в заседаниях суда.

«Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова – очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли», – считает юрист.

Почуев заключил, что необходимо дождаться постановки диагноза, прежде чем делать выводы о последствиях ухудшения здоровья артиста.

Ранее Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ранее сообщалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт. Диагноз не подтвердился.

При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.

Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.