 

Пенсионерам старше 80 лет увеличат выплату на 5,6 тыс. рублей

12.08.2020, 8:16, Новости дня

Пожилым людям старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты, с 1 января она была проиндексирована до 5686,25 рублей, информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

Для получения надбавки не нужно писать заявлений: прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца. Инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере, пишет ФАН.

В ПФР также напомнили, что пенсионерам старше 80 лет «без подтверждения нуждаемости ухода может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей ежемесячно». Однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия. В частности, выплату назначат только «неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии». Тот, кто ухаживает за пенсионером, не обязательно должен проживать вместе с ним или являться членом его семьи.

Для назначении доплаты нужно будет написать заявление «о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом и заявление лица, осуществляющего уход».

«Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей», – добавили в ПФР.

В июле сообщалось, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, что обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года.



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