Подруга Легкоступовой прокомментировала версию об избиении певицы мужем

12.08.2020, 8:08, Новости дня

Супруг певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов не мог избить свою жену, сообщила подруга исполнительницы Ольга Сивакова.

«Мне сложной в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, Фирсов никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить», – отметила Сивакова «Комсомольской правде».

По ее словам, она общалась с Легкоступовой несколько дней назад и не заметала ничего необычного в ее поведении. Подруга рассказывала что счастлива, как никогда.

Также Сивакова отметила, что у Легкоступовой полная непереносимость алкоголя, «ей от одного запаха могло стать плохо», поэтому она не пила.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Ранее сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими.